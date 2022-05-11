شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما تراجعت خلال الجلستين الماضيتين، وربح رأس المال السوقى 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 10855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة.