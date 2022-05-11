شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الغذائية: العودة لمستندات التحصيل فى استيراد الخامات يوفر احتياجات المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بإسمه و بإسم مجلس الإدارة و أعضاء المجلس برسالة شكر و تقدير إلي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستجابته السريعة لمطالب رجال الاعمال بما فيهم أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعد قراره بالأمس بإعادة العمل بمستندات التحصيل واستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرارات البنك المركزي المصري حول الاستيراد من الخارج مما يعكس مدى اهتمام فخامة الرئيس بالصناعة الوطنية وبالتصدير وايمانه بالدور الوطني و الفعال للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن العديد من المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج مما أثر مباشرة على عملية التصدير و مما أدى أيضا الى زيادة الأسعار للمنتجات مما كان سوف يؤثر سلبا علي تنافسية صادرات الصناعات الغذائية في الأسواق العالمية. وبهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ سوف تتوافر مستلزمات الإنتاج و المواد الخام مما سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالي توفير المنتجات للتصدير و تنفيذ العقود التصديرية للشركات.

أكد برزي علي دعم القطاع الخاص للسيد رئيس الجهورية و وعدهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التصدير للوصول الي 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.

ويتوجه المجلس أيضا بتوجيه الشكر الي المجموعة الاقتصادية المشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعتهم و تواصلهم مع المجتمع الصناعي لتقييم الوضع الاقتصادي و العميلة الإنتاجية.