شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات الأقطان طويلة التيلة لـ126.1 ألف فدان.. والدقهلية تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت زراعات القطن المصرى طويل التيلة فى 17 محافظة ومنطقة لـ126 ألفا و182 فدانا حتى يوم أمس 10 مايو، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"الخليج 365" أن محافظة الدقهلية، تصدرت الزراعات بواقع 29033 فدانا، صنف جيزة 94، تليها محافظة الشرقية، بواقع 25782 فدانا صنف جيزة 94، ثم محافظة كفر الشيخ بواقع 25587 فدانا من جيزة 94 وأصناف أخرى.

أضاف محمد خضر أن إجمالى زراعات القطن فى محافظات وجه بحرى ارتفع إلى 101 ألف و668 فدانا، موضحا أن إجمالى وجه قبلى ارتفع إلى 24514 فدانا، حيث تصدرت محافظة الفيوم الزراعات بواقع 13766 فدانا من صنف جيزة 95.

وأشار إلى أن الزراعات ما تزال مستمرة، وسط توقعات باقتراب المساحة من نصف مليون فدان الموسم الجارى لأول مرة منذ سنوات ، ولا سيما فى ظل توفير وزارة الزراعة والجهات المختصة لكافة الاحتياجات للمزارعين والارتفاع الكبير فى سعر قنطار القطن المرسم الماضى، مما در دخلا جيدا للفلاحين.

وتشير توقعات الهيئة، لزراعة نحو 413 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 175 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

ووجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب ، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية ، التى تتم حاليا.