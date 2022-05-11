شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 104.69 دولار لبرنت و101.95دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 104.69دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 101.95دولار للبرميل.

وأكدت شركة غازبروم الروسية، أن أوكرانيا تقترح نقل كل إمدادات الغاز إلى سودجا، بينما أعلنت الشركة المشغلة لأنابيب الغاز في أوكرانيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر محطة "سوخرانوفكا" في جمهورية لوجانسك.

وأضافت الشركة المشغلة لأنابيب الغاز في أوكرانيا: نعلن أنه اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا في 11 مايو 2022 أن شركة نقل الغاز الأوكرانية لن تتلقي الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا.

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل المزيد من الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" ومحطة الضغط الحدودية "نوفوبسكوف" التي استولت عليها القوات الروسية.

ومن جانبها أكدت شركة النفط الأوكرانية، أنه تم إخلاء المسؤولية يتعلق بثلث إجمالي حجم عمليات نقل الغاز إلى أوروبا، وأضافت شركة النفط الأوكرانية، أن كييف لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

فيما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حرمان روسيا من عائدات النفط، ولا تسعى لحظر النفط الروسي في الأسواق العالمية لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.