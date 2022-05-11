شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تحركا بحوالي 10 جنيهات إلى مستوى 1180 جنيها للجرام، وذلك بعد تسجيل الأسعار لمستويات قياسية الأيام الماضية، وذلك بعد انخفاض واضح في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية أمس بقيمة 40 جنيها في الجرام، وقد تشهد الأسعار تطورات أخرى في الساعات القادمة





أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 18 سجل 1011 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1180 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1049 جنيها.

الجنيه الذهب 9420 جنيها.

وأكدت شعبة الذهب، أن أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الإشاعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب.

وأضافت على لسان اندريا تادرس عضو مجلس إدارة الشعبة، إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".