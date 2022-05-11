شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 7.5 % زيادة فى إجمالى أعضاء هيئة التمريض بالقطاع الخاص 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل، وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والادارية فى المستشفيات.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ أجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 227 ألف ممرض عام 2020 مقابل 229 ألف ممرض عام 2019 بنسبة، انخفاض قدرها 0.8%.، وبلغ إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومي 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 مقابل 205.2 ألف ممرضاً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.7% ..

وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص 25.6 ألف ممرض يشمل "المستشفيات والمنشئات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية" عام 2020 مقابل 23.8 ألف ممرضا عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5%، كما بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 262.3 ألف عضو عام 2020 مقابل 258.7 ألف عضو عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.4٪ .

وبلغ إجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 6591 خريج عام 2020 مقابل 6204 خريج عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪، وبلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 5151 عام 2020 مقابل 4415 عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 16.7 %، بلغ إجمالي اعداد خريجي مدارس التمريض 8917 عام 2020/2021 مقابل 9892 عام 2019/2020 بانخفاض بلغت نسبته 9.9 % .