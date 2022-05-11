البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13361 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2826 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3770 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات،

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 84 ألف سهم، 1450 سهم، 39 ألف سهم، 873.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا ، 2.25 مليون سهم، 138 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 3.15 مليون سهم، واشترت الثانية 115 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.98%.

في سياق منفصل قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة " HOMANN HOLZWERKSTOFFE " - الألمانية العالمية الرائدة فى مجال تصنيع الخشب المضغوظ، تشمل استحواذ شركة " HOMANN HOLZWERKSTOFFE " على 27% من حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية في الشركة التابعة لها شركة (Global MDF Industries B.V).

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات 147.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 125.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 17.84%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 50.4 مليون جنيه، مقارنة مع 25.6 مليون جنيه بنسبة نمو 97.2%.

من جهتها قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة بالم هيلز للتعمير عضوًا بمجلس إدارة الشركة بمقعدين ويمثلهما طارق طنطاوي وحازم بدران وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.