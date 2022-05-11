شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: جهود كبيرة لاستقطاب استثمارات متنوعة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك، الذي انعقد أمس في دولة المغرب، عبر الفيديو كونفرانس ؛لإبراز جهود مصر في استقطاب الاستثمارات المتنوعة في مشروعات إنتاج الوقود الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة تلك الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية والرائدة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة لإقامة هذا النوع من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة.

وجاءت مشاركة المهندس يحيى زكي من خلال جلسة بعنوان "مصر: قصة تنمية نحو الاقتصاد الأخضر."، والتي شارك في حلقة فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثل مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ، والسيدة داليا وهبة نائب رئيس قسم المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام.

وأدارت الدكتورة هايكا هارمغارت، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، جلسة النقاش التي دارت حول مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والنجاحات التي يمكن تحقيقها لأن تصبح مصر مركزاً عالمياً رائداً في هذا القطاع.

وعرض المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية كواحدة من الوجهات الاستثمارية التي توفر كثير من فرص الاستثمار في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر، حيث أن المنطقة تعد مركزًا إقليمياً للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية ،ومركزًا صناعياً، وبوابة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وأشار رئيس المنطقة للحوافز المتنوعة لدعم المستثمرين،لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة خاصة الهيدروجين الأخضر فهو أحد أهداف المنطقة الاقتصادية الرئيسية التي اتخذ فيها خطوات جدية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين في إنتاج الوقود الأخضر، وجاري العمل على دراسة دراسات الجدوى كاملاً المقدمة من هذه الشركات وكذلك مراحل العمل والإنتاج بالمشروعات.

وأضاف المهندس يحيى زكي خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية منفتحة على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد، ونعمل على إنشاء أول مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السخنة.

في ذات السياق، تحدث السيد تيجري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية عن استطاعة مصر للإسهام عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر وقدرتها على لعب دور صانع التغيير، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة المصرية مما يذلل العقبات أمام الاستثمار ويساعد في مواجهة أي تحديات، حيث أن مصر بلد يمكن للمستثمرين بناء الشراكات فيه.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت المرحلة الثانية من التعاون الفني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مارس الماضي، وتهدف المرحلة الثانية إلى تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء لخدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها.