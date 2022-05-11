شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروعات الصغيرة": انفراجة مرتقبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ توجيهات تسهيل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بتسهيل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة من خلال إعادة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية التى كانت تسببت فى تأخير العمل بالمصانع وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، إنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع.

وأضاف السقطى، أن استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من إجراءات الاستيراد الجديدة فى الوقت الحالى هى خطوة جريئة من الرئيس السيسى فى ظل الأوضاع الحالية ونشعر نحن أصحاب الأعمال بمدى صعوبة هذا القرار وهو الأمر الذى جعل من التزام الصناع بعدم الإفراط فى الاستيراد واجب أخلاقى تجاه اقتصاد بلدهم.

ودعا السقطى إلى العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج السلع المغذية للصناعة والتوسع فيها بقدر الإمكان للحد من تاثير اى أزمة عالمية على الاقتصاد المحلى من خلال عدة إجراءات أهمها توحيد جهود كل منظمات الأعمال وعقد اجتماعات موسعة تشمل مستثمرى كل المحافظات لإعداد حصر شامل بالصناعة المغذية للمصانع ومواصفاتها المطلوبة، وعقد شراكات بين المصانع الكبرى ذات الاحتياجات المشتركة لإنشاء خطوط انتاج للسلع المغذية المطلوبة فى مصانعهم.

وأكد السقطى أن العمل الجماعي بين الصناع لمصلحة الوطن قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى واحداث تنمية اقتصادية شاملة فى مصر، وطالب السقطى بتكثيف جهود كل الجهات المعنية لدعم الصناعة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن دعم القطاع الصناعى المصرى لإحلال الواردات وتشجيعه على التصدير سيكون له دور قوى جدا فى استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة القادمة.