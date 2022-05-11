شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: التشغيل التجريبي لأكبر مصنع غزل فى العالم سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" إنه تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم، والذى على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، لافتا إلى أن المصنع سيضم نحو 182 ألف مردن غزل .

وأضاف أن المصنع بات مهيئا لاستقبال المعدات والماكينات الجديدة الواردة من سويسرا وايطاليا والمانيا، وهى أحدث أنواع من الماكينات، وتتوافق مع التطور التكنولوجى العالمى فى الصناعة، موضحا أن الانتاج الفعلي للمصنع من المتوقع أن يتم خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين بعد التشغيل التجريبى.

أشار إلى أن قطاعا كبيرا من العاملين تم تدريبهم بالفعل على نفس نوعيات الماكينات الحديثة، التى سيتم تركيبها فى المصنع، وهى نوعيات متقدمة من بعض الماكينات التى سبق للعاملين العمل عليها فى مصانع شركة غزل المحلة، موضحا أن وزارة قطاع الاعمال العام تولى هذا المصنع أهمية كبيرة؛ لتوفير مستلزمات الانتاج للمصانع المحلية وللتصدير أيضا.

يشار أن تكلفة الأعمال الإنشائية، للمصنع تبلغ نحو 780 مليون جنيه، بخلاف قيمة الماكينات التى سيتم استيرادها وتصل تكلفتها لـ 540 مليون يورو للمصانع المطورة كلها .