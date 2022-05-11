شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغنى – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 13-05-2022 الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة الرابعة فجرا صباح يوم السبت وذلك لمدة 6 ساعات، نظراً لاعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان لزوم الربط على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

وأوضحت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.