شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس الجاهزة: العودة لمستندات التحصيل طوق النجاة للصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذي تم تطبيقه مؤخرًا على عملية الاستيراد .

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة أن توجيهات الرئيس بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، جاءت كطوق النجاة للصناعة المصرية والتي عانت خلال الشهرين الماضيين من صعوبات شديدة في توفير خامات التصنيع حتى بات عدد كبير من المصانع مهدد بالتوقف عن الإنتاج.

وأكد رئيس الغرفة أن التوجيهات الأخيرة تعكس اهتمام الرئيس الدائم بالصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، متوقعا أن تشهد العملية الإنتاجية انفراجه خلال الأيام المقبلة مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، فضلا عن انتظام الحركة في اغلب المصانع، ما ينعكس علي توافر المنتجات في السوق المحلية وأيضا الالتزام بالتعاقدات التصديرية في مواعيدها دون تأخير.

وأشاد عبد السلام بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في العمل علي حل المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم كافة السبل لمساعدته في مواجهة التحديات المحلية والعالمية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا علي أهمية مجموعة العمل التي وجه الرئيس بتشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وشدد أن الصناعة المحلية لديها فرص في تحقيق أرقام صادرات إيجابية بشرط توافر خامات الإنتاج واستقرار العملية الإنتاجية حتى تستطيع المصانع الوفاء بتعاقداتها الخارجية