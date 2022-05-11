شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شركات صينية يزور مدينة 15 مايو لبحث الاستثمار فى بعض المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز 15 مايو، وفد من احدي الشركات الصينه العامله في مجال الطرق والخدمات الذكيه CRBC لمناقشة اليات الاستثمار داخل المدينة، وأبرز المشرعات المستهدفه.

ومن جانبه قال المهندس محمد خلف الله، أن مدينة 15 مايو بمثابة الباب الرئيسي لمدن الصعيد وقبلة الاستثمار الحاليه من خلال موقعها المتميز، لافتا إلى أن الشركة استعرضت مجالات عملها في كافة أنحاء العالم، وتم مناقشة عدة موضوعات لإعداد مذكرة تفاهم لدراسة انشاء عدة خدمات بالمدينة تشمل انشاء جراجات ذكيه لخدمة المواطنين في مناطق المصالح الحكوميه بالإضافة لعدد من المشروعات الخدمية والتجارية والترفيهية ومستشفى بسعه لاتقل عن 500 سرير بمنطقة الامتداد مجهزة بوحدة كامله للحالات الطبيه الرياضيه بالتزامن مع الانتهاء من انشاء جامعة 15 مايو بمنطقة الـ250 فدان الاستثماريه.

وأوضح أنه تم طرح ارض استثمارية لإقامة نادي رياضي علي اعلي مستوي بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة والمطل علي الأوتوستراد مباشرة وتبلغ مساحته 34 فدان بما يعادل (140 ألف م٢ ) تقريبا للشركات الاستثمارية والأندية الكبري لإنشائها وتقديم خدمات متميزه لمدينة 15 مايو والمناطق المحيطه بجنوب القاهره وضواحيها وطرح مساحات شاغره مختلفه المساحات بمختلف الأنشطة بالمناطق الصناعية بالمدينة التي يتوافر بها منطقتان صناعيتان لتوفير خدمات للمستثمرين ولتنشيط الصناعه الخفيفه والمتوسطه من خلال فرص استثماريه بالموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .