شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر عند 1170 جنيها من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرار عند 1170 جنيها للجرام، وذلك بعد تسجيل الاسعار لمستويات قياسية الايام الماضية، وذلك بعد انخفاض واضح في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية أمس بقيمة 40 جنيها في الجرام، وقد تشهد الاسعار تطورات أخرى في الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 18 سجل 1003 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1170 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1337 جنيها.

الجنيه الذهب 9360 جنيها.

وأكدت شعبة الذهب، أن أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الإشاعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب.

وأضافت على لسان اندريا تادرس عضو مجلس إدارة الشعبة، إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".