شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.

وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1836.60 دولار للأوقية.