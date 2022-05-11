شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه في أبريل الماضي،وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 4ر7% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد المكتب بذلك تقديرات أولية أعلن عنها في نهاية الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام .1990 وكانت آخر مرة تسجل فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية نسبة عالية مماثلة في خريف عام 1981 جراء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

وكان معدل التضخم السنوي في مارس الماضي قد ارتفع إلى 3ر7%. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0% من مارس إلى أبريل.