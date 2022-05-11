إنهيار كبير في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير صباح اليوم، الأربعاء، حيث هبط الجرام 60 جنيهاً مقارنة بتعاملات أمس، رغم ارتفاع أسعار الخام عالمياً.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات كبيرة في السوق المحلي، على عكس الأسعار العالمية، وهو ما برره تجار ذهب بزيادة الطلب على المشغولات والسبائك.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 770 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 990 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1155 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1320 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 9240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1848 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.56%، في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.