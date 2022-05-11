شكرا لقرائتكم خبر عن "تويوتا" تعلق جزءا من خطوط إنتاجها فى اليابان بسبب قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تويوتا" أكبر شركة لصناعة السيارات اليابانية، أنها ستوقف في منتصف شهر مايو الجاري جزءا من خطوط الإنتاج في ثمانية مصانع في اليابان، بسبب انقطاع الإمدادات من الصين.

وقالت الشركة، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الأربعاء/ إنها ستوقف الإنتاج على 14 خطاً اعتباراً من 16 مايو لمدة ستة أيام كحد أقصى والسبب في ذلك هو انقطاع الإمدادات من الصين على خلفية القيود المختلفة المفروضة بسبب فيروس "كورونا".

وأضافت الشركة أن نقص أشباه الموصلات وانتشار فيروس كورونا وعوامل أخرى تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل لعدة أشهر، ومع ذلك سنواصل بذل أقصى الجهود لتسليم أكبر عدد ممكن من المركبات لعملائنا في أقرب وقت ممكن.

ومع تعديلات الإنتاج التي تم إجراؤها، سيكون إنتاج سيارات "تويوتا موتور" في اليابان والخارج هذا الشهر حوالي 700 ألف سيارة، أي أقل بحوالي 130 ألفا مما كان مخططا له.