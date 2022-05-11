شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر النفط والبرميل يسجل 101 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى أكثر من 101 دولار للبرميل، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تمهد الطريق أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد تراجعه بنحو 9% خلال اليومين السابقين. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينتي شنغهاي وبكين بالصين قد تراجع أمس، وهو ما يعطي بعض التفاؤل الحذر بإمكانية زيادة الطلب على النفط الخام مجددا