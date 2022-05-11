شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء.. والبيض بـ53 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم ، بعد تراجع طفيف أمس من 42 جنيها إلي 39 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 44 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 39 جنيها.

سعر الساسو 43 جنيها.

كتكوت أبيض 8.75 إلي 9 جنيهات.

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه.

أمهات بيضاء 31 جنيها.

في ذات السياق، استقر سعر البيض في الأسواق عند مستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و 56 جنيها كرتونة البيض البلدي، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الدواجن والبيض المنشورة في سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.