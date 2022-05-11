شكرا لقرائتكم خبر عن 422 ألف طن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت كمية البضائع المنقولة عن طريق السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 422.7 ألف طن في شهر مارس الماضي، بينما كانت 415.4 ألف طن في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 7.3 آلاف طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، كمية البضائع التي نقلتها السكك الحديدية في فبراير الماضي، والتي بلغت نحو 441.9 ألف طن، مقابل 433.1 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8.8 آلاف طن.

وكانت إيرادات السكك الحديدية شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 320.8 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، ارتفاعا من 310.6 مليون جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 ملايين جنيه، كما ارتفعت أيضا في شهر فبراير الماضي وبلغت نحو 260.2 مليون جنيه، مقابل 236 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 24.2 مليون جنيه، أما في شهر يناير الماضي فقد بلغت قيمة الإيرادات نحو 247.4 مليون جنيه، مقارنة بـ248.2 مليون جنيه في شهر يناير عام 2021.

وفى النصف الأول من عام 2021، سجلت إيرادات السكة الحديد نحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %، فيما ارتفع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.