شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم في الصين بنسبة 2.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 1ر2% سنويا.

وكان محللون يتوقعون ارتفاع المعدل 8ر1% مقابل 5ر1% سنويا خلال شباط/فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 4ر0% وهو ما يتجاوز أيضا توقعات المحللين التي كانت 2ر0% بعد تسجيله صفرا في المئة خلال آذار/مارس الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين زادت خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 8% وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 7ر7%، لكن الزيادة كانت أقل من المسجلة في الشهر السابق وكانت 3ر8% سنويا.