شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السعودي للتنمية» يناقش تنفيذ مشاريع الصندوق في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد أمس، مع وزير النقل التونسي ربيع المجيدي والوفد المرافق له، مشاريع وبرامج الصندوق التي يمولها في جمهورية تونس، ومتابعة سير أعمال تنفيذها، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

وعبر وزير النقل التونسي عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على دعم المشاريع التنموية، مثمنا جهود الصندوق السعودي للتنمية في إسهامه وتمويله لتلك المشاريع، مشيرا إلى أن المشاريع والبرامج التي قدمتها المملكة من خلال الصندوق تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان في تونس، حيث لها الأثر الإيجابي والملموس على حياة المستفيدين.

يذكر أن حكومة المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية 30 قرضا تنمويا للإسهام في تمويل وتنفيذ (28) مشروعا وبرنامجا إنمائيا بالإضافة إلى 4 منح كريمة، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس.