الاقتصاد

اعرف أهم المعلومات عن مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى

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القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى تحقيق طفرة باستخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية خاصة المشروعات المتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وفيما يلى أهم الأرقام  المتعلقة بتلك المشروعات  وكانت ..

1- 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى في منازلهم فى جميع محافظات مصر.

2-أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها  بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر  8 سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة.

3-يتم  حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.4 مليون وحدة سكنية،  حالياً على مستوى الجمهورية.

4-تم مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي4  مرات خلال اخر عام ونصف.

5- وصل عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي الي اكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 الف سيارة.

6-جارى دخول نحو 150 محطة أخرى إلي الخدمة، حيث أن انتشار المحطات في مختلف المناطق  يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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