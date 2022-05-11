شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت فراولة بـ109 ملايين دولار وتتصدر قائمة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفراولة كانت في صدارة القائمة لأهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية في نهاية عام 2021، حيث كانت الصادرات كانت الفراولة الطازجة بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين و712 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل نحو 82 مليونا و329 ألف دولار في العام المناظر 2020، بزيادة بلغت نحو 27 مليون و383 ألف دولار.

ورصدت قائمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم الصادرات الزراعية خلال هذا العام، ومن بينها الصادرات المصرية من القطن غير ممشط وبلغت قيمته الإجمالية نحو 219 مليون و430 ألف دولار عام 2021، مقابل 161 مليون و266 ألف دولار في العام السابق 2020، بزيادة بلغت نحو 58 مليون و164 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز إن قائمة صادرات مصر شملت الصادرات المصرية من العسقلان بقيمة بلغت 50 مليون و667 ألف دولار عام 2021، مقابل 43 مليون و182 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و485 ألف دولار، وأيضا صادرات البرتقال الطازج بقيمة بلغت 646 مليون و460 ألف دولار، في نهاية عام 2021، مقابل 666 مليون و513 ألف دولار في العام السابق 2020، وأخيرا الصادرات من الفاصوليا المقشورة بقيمة بلغت 32 مليون و564 ألف دولار عام 2021، مقابل 22 مليون و752 ألف دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 9 ملايين و812 ألف دولار.