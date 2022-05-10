هيئة الزكاة

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وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.كما دعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وتفرض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.
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