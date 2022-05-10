الخريف يدعو مؤتمر التعدين الأفريقي لوضع إطار قانوني تنافسي يضمن الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أثناء حضور مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا»، على ضرورة تبني الدول المشاركة في المؤتمر العمل على إيجاد بيئة للاستثمار في قطاع التعدين تتضمن بيانات جيولوجية وجيوكيميائية مفصلة للحد من مخاطر الاستثمار، ووضع إطار قانوني وتنظيمي تنافسي يضمن الاستدامة والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بنية تحتية جيدة ومواهب عالمية.

ودعا الخريف الذي رأس وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح المؤتمر، الحضور للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي Future Minerals، الذي سيعقد في العاصمة الرياض في يناير المقبل.

وأشار في كلمته خلال حفل الافتتاح، إلى حرص المملكة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على المملكة والمنطقة، مستعرضا الخطوات التي خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين، كجزء من رؤية 2030، من بينها إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن.

وقال «إن العالم يواجه تحديا في تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، وذلك نتيجة للتوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، والتحول نحو الطاقة النظيفة والكربون الصفري».

وأضاف «اليوم لدينا فرصة بأن نسهم في توفير المعادن المهمة للمستقبل والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركا اقتصاديا رئيسا في دول المنطقة؛ خاصة وأن دول المنطقة تواجه التحديات ذاتها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر البشرية، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها».

في ذات السياق افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، معرض المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا»، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان العنقري، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد الداود.

وتشارك المملكة في فعاليات المؤتمر من خلال معرض يستمر على مدى 4 أيام تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ويضم ممثلين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ويعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، كذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وتعد مشاركة المملكة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا»، عاملا مهما لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، حيث عملت على تعديل أنظمة وتشريعات القطاع لتوفير بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين فيه، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، وتهدف إلى زيادة مساهمته في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.