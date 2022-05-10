شكرا لقرائتكم خبر الطاقة تفتتح فرعا لإدارة أنشطة البترول والغاز التجارية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وزارة الطاقة فرع الإدارة العامة للرقابة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يأتي ضمن خطة تعزيز الدور الرقابي على أنشطة قطاع البترول والغاز، وتنظيم استخداماته في السوق المحلي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الامتثال، مما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، ويهدف إلى الحد من الهدر لموارد الطاقة.

وتأتي خطة تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح فروع عدة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، مما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة، حيث تستهدف الوزارة افتتاح 10 فروع متوزعة في مناطق المملكة خلال 2022م و2023م.

ويعد فرع محافظة جدة الرقابي الفرع الثالث بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض بمنطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث افتتح الأخير في نوفمبر من 2021م، ودعمت جميع الفروع بالكوادر البشرية، والإمكانات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.

فروع تنظيم ومراقبة أنشطة البترول والغاز التجارية

المستهدف:

افتتاح 10 فروع ( 2022 و2023 )

فروع تم افتتاحها:

الرياض، الظهران، جدة







البيع



النقل والتوزيع



التخزين



الاستيراد والتصدير



الاستخدام بغرض الحرق أو مدخل (لقيم) في الصناعة



قياس مستوى امتثال الاستثمارات في الأنشطة التجارية



فرض العقوبات والغرامات النظامية



الأهداف: