الطاقة تفتتح فرعا لإدارة أنشطة البترول والغاز التجارية في جدة

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وتأتي خطة تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح فروع عدة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، مما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة، حيث تستهدف الوزارة افتتاح 10 فروع متوزعة في مناطق المملكة خلال 2022م و2023م.ويعد فرع محافظة جدة الرقابي الفرع الثالث بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض بمنطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث افتتح الأخير في نوفمبر من 2021م، ودعمت جميع الفروع بالكوادر البشرية، والإمكانات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.
فروع تنظيم ومراقبة أنشطة البترول والغاز التجارية
المستهدف:
افتتاح 10 فروع ( 2022 و2023 )
فروع تم افتتاحها:
الرياض، الظهران، جدة
- البيع
- النقل والتوزيع
- التخزين
- الاستيراد والتصدير
- الاستخدام بغرض الحرق أو مدخل (لقيم) في الصناعة
- قياس مستوى امتثال الاستثمارات في الأنشطة التجارية
- فرض العقوبات والغرامات النظامية
الأهداف:
- الرقابة على أنشطة البترول والغاز
- تنظيم الاستخدام في السوق المحلي
- رفع مستوى الامتثال
- تحسين مستوى الخدمة
- الحد من الهدر لموارد الطاقة
- ضمان تطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية
- ضمات تطبيق نظام توزيع الغاز الجاف والسائل
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