لجنة وكلاء

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وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، والموضوعات المقترحة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير صندوق النقد الدولي.وتطرق الاجتماع إلى التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي جرى رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
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