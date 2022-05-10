تعاون سعودي أمريكي لتطوير التقنيات والقدرات الفضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية في واشنطن، اتفاقية تعاون لتطوير تقنيات الفضاء والطيران والاستثمار في أبحاثها المتقدمة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد المملكة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي الاتفاقية التي شهد مراسم توقيعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله السواحة، ووقعها رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي، ونائب الرئيس الأول لشركة لوكهيد مارتن، تيم كاهيل، بهدف تعزيز وتنمية اقتصاد الفضاء والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتطوير القدرات البشرية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتشمل مجالات التعاون المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات البحث والتطوير في قطاع الفضاء بالمملكة، وتحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ المشترك، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب لتطوير الموارد البشرية في قطاع الفضاء والابتكار.

وسبق للمدينة التعاون مع «لوكهيد مارتن» في إطار مشروع إطلاق أول قمر سعودي للاتصالات (SGS1)، ويغطي القمر منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا. وتضمن المشروع تأهيل عدد من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء.

في سياق متصل التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحة في واشنطن مساء أمس الأول بنائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باميلا ميلروي، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية

في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في تنمية القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي.

مجالات التعاون مع لوكهيد مارتن:

مشاريع تعزيز قدرات البحث والتطوير في قطاع الفضاء بالمملكة.

تحديد مشاريع مناسبة للتنفيذ المشترك.

تنفيذ برامج تدريب لتطوير الموارد البشرية في قطاع الفضاء والابتكار.