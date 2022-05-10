«ناس» توقع 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة بقيمة 6.6 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «طيران ناس» الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، عن 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo بقيمة 6.6 مليارات ريال.

وجرى إعلان الشراكات خلال فعاليات «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022 وتعد الشركة شريكا استراتيجيا للمؤتمر.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الطائرات الـ 14 التي تم الاتفاق عليها مع شركات CDB Aviation - CMB Leasing - Avolon، تمثل جزءا من طلبية الشركة لـ 120 طائرة من نوع إيرباص طراز A320neo تم تسلم 22 طائرة منها حتى نهاية مارس الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، إلى أن الاتفاقيات تأتي لدعم استراتيجية الشركة في التوسع محليا ودوليا، والإسهام الفاعل في تحقيق استراتيجية هيئة الطيران المدني بالوصول إلى 330 مليون مسافر في المملكة سنويا، وربط العالم مع المملكة عبر أكثر من 250 وجهة.

وكانت الشركة أعلنت في مارس الماضي أن مجلس إدارتها وافق على زيادة حجم الطلبيات الجديدة من الطائرات إلى 250 طائرة.

طيران ناس:

- شراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة

طراز إيرباص A320neo

القيمة 6.6 مليارات ريال، عبر 3 شراكات مع CDB Aviation - CMB Leasing - Avolon