شكرا لقرائتكم خبر المملكة تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج أمس، اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومنظمة الطيران المدني العربية، ومسؤولي هيئات الطيران في الدول الأعضاء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض.

وهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات خطوات الإعلان عن إنشاء المنظمة والبدء في أعمالها، ومن أهمها دعم الدول الأعضاء في تنفيذ برنامج SSP، لتعزيز قدرات الدول في مجال مراقبة السلامة من أجل تحقيق الأولويات والأهداف الإقليمية والامتثال لمتطلبات السلامة الدولية إضافة إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العمومية للإيكاو A39~12، ودعم خطط الإيكاو العالمية للسلامة والملاحة الجوية GASp &GANP.

وأشار الدعيلج إلى أن الاجتماع فرصة للتواصل والوصول إلى اتفاق حول مسقبل المنظمة الإقليمية ولمناقشة القضايا المشتركة، مثمنا جهود منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) على مدى العقد الماضي للدعم في إنشاء منظمة مراقبة السلامة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO).

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات وسلطات الطيران المدني في المنظمة، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية 2018، إضافة إلى اعتماد مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الفنية.

يذكر أن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ‏RSO0) التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسا لها، تهدف إلى تعزيز استخدام الطيران المدني وتطويره بصورة آمنة وفعالة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وتطوير المواد الإرشادية وإجراء الدراسات والتدريب والاستشارات.