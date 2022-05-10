شكرا لقرائتكم خبر 1.8 مليار لـ 10.2 ملايين مستفيد في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع.

وبحسب إحصائية صادرة عن البرنامج، بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فبلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكـور المستقلون 56%.