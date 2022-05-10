«هدف» يدعم تدريب وتوظيف السعوديين في مهن النقل الجوي

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ووقع مذكرة التعاون، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد الحمد، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مستقبل الطيران.وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز وتوحيد جهود توطين الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي، وإطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم السعوديين والسعوديات العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، من أجل رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.
وبموجب مذكرة التعاون سيعمل الطرفان على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة المثلى من برامج الصندوق.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.
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