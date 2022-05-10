شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تخسر 6.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 636.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.52%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.79%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.294 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 9 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.791 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 11.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.631 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.