شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عدة لقاءات خلال الملتقى العربي للسياحة والسفر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الملتقى العربي للسياحة والسفر ٢٠٢٢ ( ATM) الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى 12 مايو الجاري، التقى عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بنايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار الأردني وذلك لبحث أوجه التعاون بين مصر والأردن على المستوى السياحي والأثري، وتشجيع السياحة البينية بين البلدين وتنفيذ برامج سياحية مشتركة.

كما التقى عمرو القاضي برئيس دائرة السياحة والآثار بإمارة الفجيرة، وذلك لتوطيد آواصر التعاون في مجال السياحة.

وخلال فعاليات الملتقى استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة بالجناح المصري المشارك بالملتقى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الاعلي لطيران الامارات، والذي قام بالافتتاح الرسمي للملتقى.

وفي سياق متصل، وعلى هامش فعاليات الملتقى عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات بالسوق العربى ومسئولى الدعاية والتسويق وممثلي عدد من سلاسل الفنادق العالمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الاعلامية مع ممثلي أبرز القنوات التليفزيونية والتي من بينها قناة CNBC، وقناة العربية، وقناة دبى الوطنية، وقناة ٢٤ ساعة، و CNN، وممثلي عدد من مواقع الحجز الالكترونى والتي من بينها ويجو، واكسبيديا.

وخلال هذه اللقاءات تحدث عمرو القاضي عن التنوع الذي يتميز به المنتج السياحي المصري، وملامح الاستراتيجية الاعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠، وتحدث أيضا عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأشار ممثلو شركات السياحة والفنادق المصرية المشاركون بالملتقى إلى الإقبال الذي يشهده الجناح المصري وزيادة الطلب على المنتج السياحى المصرى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس افتتاح الجناح المصرى المشارك بالملتقى بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئه المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأشرف الديب قنصل مصر العام في دبى. ويتميز الجناح المصرى بالتصميم الذى يحمل عبق الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى تطبيق أحدث وسائل الترويج والدعايه لمصر وتبلغ مساحته ٦٠٠ مترا، ويضم حوالى ٣٣ عارض يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية.