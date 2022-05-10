شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للملابس: استثناء الخامات من قرارات الاعتمادات المستندية يدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
كما توجهت بالشكر إلي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة على الجهد المبذول للوقوف بجانب الصناعة الوطنية في ظل هذه الظروف الحرجة، مؤكدة أن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة والتصدير.
وأكدت ماري لويس بشارة، أن العودة إلي العمل بمستندات التحصيل سيساهم في توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة التصدير لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات والوصول بها إلي 100 مليار دولار.
وأشادت السيدة ماري لويس بشارة، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المصنعين، وأن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها في ظل الظروف الراهنة.