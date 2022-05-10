شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تشكر الرئيس السيسي لاستجابته الفورية لطلبات أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره اليوم بإعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الإنتاج.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال: «باسم أعضاء مجلس الإدارة وكل مجتمع الأعمال من الصناعيين والزراعيين وكافة القطاعات الاقتصادية نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ما اتخذه من قرارات جريئة كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية".

وأكد «عيسى» أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدراتنا علي مواجهة التحديات والازمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

وأوضح، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء كان قد عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مع مجتمع الاعمال وكذلك ما قام به وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مشيرًا الي ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدى للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين، إيمانا منها بدورها الوطني، فإنها تضع كافة الإمكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصرى.