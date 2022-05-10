شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يشيد بالعودة إلى "مستندات التحصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، والتي أثرت بصورة واضحة على توافر احتياجات بعض القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية.

أوضح "الصياد" في تصريحات صحفية اليوم، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة، لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي.

وأشار المهندس شريف الصياد إلي أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعاً، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من اجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية.