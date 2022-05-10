شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية، مبينا أنه يشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وأشار بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إلى أنه "يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته، أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا".

وبين أن بعض "جذور التضخم خارجة عن سيطرته"، مشيرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% للسنة المنتهية في مارس، وهو معدل لم يظهر منذ ديسمبر من عام 1981، لذا فقد تفكك البنك المركزي مع مصطلح "مؤقت" ووجه أنظاره إلى مصطلح جديد وهو الترسيخ.

وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي القليل جدًا من التوجيهات بشكل عام حول المدة التي يتوقعون أن تستغرقها زيادات الفائدة لخفض التضخم.