شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي بالاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * ذا نيوز إنترناشيونال:القادة يصلون من أجل الشفاء العاجل للملك سلمان

* وسائل التواصل الاجتماعي تركز على أخبار جراحة القولون الناجحة

اهتمام عالمي بالغ أثارته الصحف والمواقع الدولية بعد نشر الديوان الملكي أخبارًا حول إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فحوصات طبية ناجحة، حيث أرسل قادة وملوك العالم برقيات للاطمئنان على صحته، مع صلاة ودعوات عدد من رؤساء الدول الإسلامية له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وفي هذا الموضوع تسلط صحيفة ”الخليج 365” الضوء على أبرز ما جاء في الإعلام الدولي حول هذا الموضوع، كالآتي:

البداية كانت من صحيفة «ذا نيوز إنترناشيونال»، التي عنونت موضوعها بالقول: «القادة يصلون من أجل الملك سلمان»، وأضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني الحالي، شهباز شريف، ورئيس الوزراء السابق تشودري شجاعة حسين، ورئيس جمعية البنجاب تشودري برفيز صلوا جميعا من أجل استعادة خادم الحرمين الشريفين لصحته وعافيته.

واستطردت، أن القادة يدعون الله لحفظ الملك سلمان، وأن ينعم عليه بالشفاء العاجل التام، لافتة إلى العلاقات الطيبة التي جمعت بين باكستان والسعودية، على مستوى القيادتين والشعبين على حد سواء، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وأكد موقع «أسوشيتد برس أوف باكستان» الأمر نفسه، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتمتع بمكانة خاصة في قلب الشعب الباكستاني، وأن أكثر من مسجد شعبي في البلاد أقاموا صلوات جماعة للدعاء له.

كما نقل الموقع التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، وقال فيها باللغتين العربية والإنجليزية: «أنا وجميع الشعب الباكستاني نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينعم على صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدوام الصحة والعافية وطول البقاء».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت أخبار صحة خادم الحرمين الشريفين مجموعة من الصفحات والتريندات، حيث تناقل النشطاء أخبار إجراء خادم الحرمين الشريفين لفحوصات باهتمام كبير.

وحول ذلك الصدد، قال موقع «المونيتور»، إن أخبار دخول العاهل السعودي وبقائه في المستشفى بعد خضوعه لفحوصات تشمل فحص القولون بالمنظار حظيت بتركيز عالمي بالغ. وأضاف: «الخبر الأبرز كان إجراء الأطباء لعملية تنظير للقولون لخادم الحرمين الشريفين، حيث كانت النتيجة سليمة، وقرر الأطباء إبقاءه في المستشفى لبعض الوقت لغرض الراحة».