شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 40 جنيها فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1170 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجع بحوالي 40 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق، وذلك خلال التعاملات المسائية، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1210 إلي 1170 جنيها للجرام، وذلك بعد تسجيل الاسعار لمستويات قياسية الايام الماضية





أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 18 سجل 1003 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1170 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1337 جنيها.

الجنيه الذهب 9360 جنيها.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الشائعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب".

وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة.

وعن مستقبل الأسعار، يرى أندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".