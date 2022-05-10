شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات" يرحب بتوجيه الرئيس السيسي باستثناء خامات الإنتاج من إجراءات الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في صالح الصناعة الوطنية وتؤكد أن الدولة المصرية عازمة على دعم الصناعة المصرية وتوفير احتياجات المصانع من خامات الإنتاج ومستلزمات التشغيل.

وأشار الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يسهل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي ومن ثم عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي وهذا ينعكس على حصيلة التصدير الذي يعد مورد رئيس للعملة الصعبة

وكان الرئيس السيسي وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأشار الدسوقي إلي أن الفترة الأخيرة شهدت العمل بالاعتمادات المستندية والغاء مستندات التحصيل وهذا أثر على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما مع ينحاز إلي الصناعة الوطنية وهذا يدعم اتجاه الصناعة والتصدير الفترة المقبلة.