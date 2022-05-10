أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 636.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.52%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 850.6 ألف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 177.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 60 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 75 ألف سهم، 20 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 536 ألف سهم، 65 ألف سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.

أسهم الخزينة

أعلنت 3 شركات وهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 1.7 مليون سهم، واشترت الثانية 145 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.98%، واشترت الثالثة 10 آلاف سهم متوسط سعر ما بين 126-134 جنيه.

إيكمى

قالت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إن نتائج الفحص غير ملزم مع إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الملابس الطبية، قد أدت إلى استبعاد خيار شراء أسهم الشركة المشار إليها، وسيتم النظر في دراسة شراء الأصول من معدات التشغيل والعرض على مجلس الإدارة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات 17.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 76.72%، وحققت الشركة خسائر 42.4 مليون جنيه، مقارنة مع خسائر 11.4 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.88%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليون جنيه مقارنة مع 3.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 45.28%.