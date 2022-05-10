شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط تهبط أكثر من دولار.. وبرنت ينخفض لـ 104.50 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار، كما انخفض برنت إلى 104.50 دولارات والخام الأمريكي إلى 101.97 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الوفد الروسى لن يشارك فى الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن حججنا و تفسيراتنا بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) والوضع الحقيقي على الأرض هناك، لقيت تجاهلا تاما، ومن الواضح أنه لن يتم الإصغاء لها هذه المرة أيضا؛ لذلك يرفض الوفد الروسي الحضور لكي لا يضفي الشرعية على المسرحية السياسية المتحيزة الأخرى التي تمثلها الجلسة المرتقبة".

وتابعت "أنه في الوقت نفسه نشهد التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأوكراني والقوميون المتطرفون ضد السكان المدنيين في بلدهم"، مشددة على أن مثل هذه المحاولات لفرض أجندة مسيسة على مجلس حقوق الإنسان تتماشى مع توجه الغرب لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه الخاصة.