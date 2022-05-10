شكرا لقرائتكم خبر عن %37 ارتفاعا بصادرات مواد البناء لتسجل 1.9 مليار دولار بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن اجمالى قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس الفترة من يناير الى مارس 2022 سجلت 1.94 مليار دولار مقابل 1.415 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 37%.

تمكنت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر خلال أول شهرين من عام 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 29%، وبحسب بيانات المجلس التصديري، فإن قيمة صادرات القطاع ارتفعت خلال أول شهرين من عام 2022 إلى 1.19 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.