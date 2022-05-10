شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وهبط قطاعي التجارة والموزعون والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%.

كما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.6%، 0.8%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 636.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.52%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.