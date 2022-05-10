شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وأسهم الشركات العملاقة المرتبطة بالنمو بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 258.4 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.80 بالمئة إلى 32504.09 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 43.9 نقطة أو 1.10بالمئة إلى 4035.18 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 277.1 نقطة أو 2.38 بالمئة إلى 11900.343 نقطة.