شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "شانتوك للملابس" بقيمة 11مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة شانتوك إيجيبت للمنسوجات والملابس، لعدد 237.5 ألف سهم بقيمة 11 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وتنفيذ صفقة على الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحي لعدد 5796 سهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 809.9 ألف سهم بقيمة 23.1 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 636.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.52%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.