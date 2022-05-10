شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، تصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.21% خاسرًا 305.54 نقطة ليغلق عند مستوى 13509.31 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.95% خاسرًا 39.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1988.28 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.21% خاسرًا 305.54 نقطة ليغلق عند مستوى 13509.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.62% خاسرًا 381.30 نقطة ليغلق عند مستوى 23094.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.36%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاعات الإعلام والترفيه والمرافق العامة وتجزئة الأغذية بنسبة 1.13%، 1.08%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، 0.91%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الأدوية والاستثمار والتمويل وإنتاج الأغذية بنسبة 1.83%، 1.16%، 0.49%، على التوالي.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 5.58%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 4.23%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 3.91%، وتراجع 151 سهمًا على رأسها سهم "ساب" بنسبة 7.13%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 6.64%، ثم سهم "معادن" بنسبة 6.05%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 920.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.66% خاسرًا 24.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.3 مليون سهم محققة ما قيمته 371.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 7006 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.99%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.1%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.49%، 0.44%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 11.11%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.79%، فيما تراجع 26 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.61%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.58%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.7 مليون ورقة بقيمة 96.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.871% خاسرًا 86.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9870.7 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.864 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 262 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 5.73%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 3.70%، يليه قطاع المرافق بنسبة 1.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.05%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 5.92%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.42%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.59%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 6.57%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 5.83%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.58%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 372.5 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.95% خاسرًا 39.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1988.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.03 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 505.36% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 8.53%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط أسهم المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.59%، 1.48%، 1.04%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 14.90% بضغوط هبوط سهمي زين البحرين للاتصالات، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.69%، 0.54%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 37.99% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.7%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.47% خاسرًا 62.86 نقطة ليغلق عند مستوى 13450.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 345.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال عبر تنفيذ 28.8 ألف صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.45%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% خاسرًا 86.63 نقطة ليغلق عند مستوى 8301.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسرًا 101.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9232.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسرًا 53.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6374.23 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% خاسرًا 69.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6699.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 245.5 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.3 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.21%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 1.18%، 1.14%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، وأخيرًا قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.29%، 0.15%، 0.05%، على التوالي.